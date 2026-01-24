Ilha que afundou na costa brasileira tinha tamanho da Islândia
A região, conhecida como “Elevação Grande Rio”, está localizada a aproximadamente 1.200 quilômetros da costa brasileira.
Atualmente, a região está afundada a cerca de 650 metros abaixo da superfície do mar. Essa descoberta pode apoiar a solicitação do Brasil para expandir suas fronteiras marítimas nessa área.
Em 2018, o Brasil chegou a fazer um pedido às Nações Unidas para ampliar suas fronteiras marítimas até a Elevação Grande Rio.
Atualmente, a zona econômica exclusiva do Brasil vai até 370 quilômetros da costa. A elevação está mais distante, em águas internacionais.
Em 2018, os pesquisadores fizeram uma descoberta incomum durante uma expedição submarina ao encontrarem camadas de argila vermelha no fundo do mar, semelhantes a solos tropicais.
Agora, uma nova pesquisa examinou a composição do material e confirmou que a argila não poderia ter se formado debaixo d’água.