Ilha que afundou na costa brasileira tinha tamanho da Islândia

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

A região, conhecida como “Elevação Grande Rio”, está localizada a aproximadamente 1.200 quilômetros da costa brasileira.

Crédito: NOAA Digital Atlas / domínio público

" class="op_lazy">

Atualmente, a região está afundada a cerca de 650 metros abaixo da superfície do mar. Essa descoberta pode apoiar a solicitação do Brasil para expandir suas fronteiras marítimas nessa área.

Crédito: Jeremy Bishop Unsplash

" class="op_lazy">

Em 2018, o Brasil chegou a fazer um pedido às Nações Unidas para ampliar suas fronteiras marítimas até a Elevação Grande Rio.

Crédito: flickr Marinha do Brasil

" class="op_lazy">

Atualmente, a zona econômica exclusiva do Brasil vai até 370 quilômetros da costa. A elevação está mais distante, em águas internacionais.

Crédito: Tim Johnson/Unsplash

" class="op_lazy">

Em 2018, os pesquisadores fizeram uma descoberta incomum durante uma expedição submarina ao encontrarem camadas de argila vermelha no fundo do mar, semelhantes a solos tropicais.

Crédito: divulgação serviço geológico do brasil

" class="op_lazy">

Agora, uma nova pesquisa examinou a composição do material e confirmou que a argila não poderia ter se formado debaixo d’água.

Crédito: Sonja por Pixabay

