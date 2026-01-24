Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hello Kitty é gata ou garota? Descubra curiosidades da personagem

Mais especificamente, a personagem foi idealizada pela designer da Sanrio, a japonesa Yuko Shimizu.

Crédito: Georges Seguin /Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

Um ano depois da criação, Yuko Shimizu deixou a empresa e foi substituída pela designer Setsuko Yonekubo, que assumiu a Hello Kitty por cinco anos até 1980, quando Yuko Yamaguchi (foto) assumiu.

Crédito: reprodução

" class="op_lazy">

Apesar da aparência felina, Hello Kitty não é considerada um animal pela Sanrio. A empresa a define como uma garota britânica do ensino fundamental, com vida escolar, família e preferências humanas.

Crédito: Flickr Jay Tilston

" class="op_lazy">

Seu aniversário oficial é em 1º de novembro, o que a coloca no signo de Escorpião, segundo o cânone da marca. A caracterização antropomórfica facilita identificação afetiva e storytelling, embora não represente uma pessoa real.

Crédito: Divulgação

" class="op_lazy">

O design simplista da personagem — sem boca e com um laço vermelho — ajudaram a torná-la um ícone versátil e atemporal.

Crédito: Divulgação

" class="op_lazy">

Apesar de ser uma personagem sem boca, a Hello Kitty consegue expressar uma variedade de emoções e personalidades por meio de suas diferentes poses e dos acessórios.

Crédito: Reprodução Facebook POP MART

