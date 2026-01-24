Hello Kitty é gata ou garota? Descubra curiosidades da personagem

Uma das artistas foi a designer Ana Carolina Iannaccone, de Santa Catarina. Ela viajou a São Paulo, já que as obras estavam concentradas na Estação Barra Funda. “A Hello Kitty fez parte da minha infância. Corri para participar. Fui selecionada e fiquei feliz demais”, disse na ocasião.

Crédito: Instagram @iannacconearts