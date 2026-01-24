Há seis décadas, o Havaí se tornava o 50º estado americano; entenda!
O Havaí fica localizado no Oceano Pacífico Central, aproximadamente a 3.860 km a oeste da costa da Califórnia, nos Estados Unidos.
A história do Havaí começa há cerca de 1.500 anos, quando os primeiros polinésios chegaram às ilhas. Os exploradores europeus só chegaram na região no século 18.
A história do Havaí começa há cerca de 1.500 anos, quando os primeiros polinésios chegaram às ilhas. Os exploradores europeus só chegaram na região no século 18.
Os primeiros foram os britânicos, em 1778, liderados por James Cook (foto). Ele nomeou as ilhas em homenagem ao seu patrocinador, o rei George III da Inglaterra.
Os primeiros foram os britânicos, em 1778, liderados por James Cook (foto). Ele nomeou as ilhas em homenagem ao seu patrocinador, o rei George III da Inglaterra.
No século 19, o Havaí tornou-se um importante porto de comércio entre o Oriente e o Ocidente. O arquipélago também passou a ser um destino turístico popular. Em 14 de junho de 1900, o Havaí se tornou um território dos Estados Unidos.