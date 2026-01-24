Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Há seis décadas, o Havaí se tornava o 50º estado americano; entenda!

Há seis décadas, o Havaí se tornava o 50º estado americano; entenda!

O Havaí fica localizado no Oceano Pacífico Central, aproximadamente a 3.860 km a oeste da costa da Califórnia, nos Estados Unidos.

Crédito: domínio público

A história do Havaí começa há cerca de 1.500 anos, quando os primeiros polinésios chegaram às ilhas. Os exploradores europeus só chegaram na região no século 18.

Crédito: domínio público

Crédito: domínio público

Os primeiros foram os britânicos, em 1778, liderados por James Cook (foto). Ele nomeou as ilhas em homenagem ao seu patrocinador, o rei George III da Inglaterra.

Crédito: Domínio Público

Crédito: Domínio Público

No século 19, o Havaí tornou-se um importante porto de comércio entre o Oriente e o Ocidente. O arquipélago também passou a ser um destino turístico popular. Em 14 de junho de 1900, o Havaí se tornou um território dos Estados Unidos.

Crédito: Travis.Thurston wikimedia commons

