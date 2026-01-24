Guará-vermelho “dribla” extinção e consegue se reproduzir novamente
Um projeto da Polícia Civil de Joinville, em parceria com o Instituto Ingo Doubrawa, foi criado para proteger a espécie. A iniciativa busca envolver a comunidade e entidades na preservação.
Hoje, a cidade abriga grupos estáveis da espécie, considerada criticamente ameaçada em Santa Catarina. O fenômeno ainda intriga especialistas, mas é motivo de celebração para a conservação ambiental.
Uma das maravilhas do Brasil é justamente a imensa quantidade de espécies de animais. Porém, algumas delas correm sérios riscos de extinção diante da atividade ilegal de criminosos que caçam animais e desmatam florestas.
Recentemente , pássaros trinca-ferros resgatados foram soltos na floresta. Os trinca-ferros são a terceira espécie mais caçada por bandidos e já estão extintos (ou em baixa quantidade) em vários locais do país. Veja outros bichos que correm o risco de desaparecer.
Ararinha Azul – Espécie endêmica do norte da Bahia, sofreu com a caça e com o corte indiscriminado de árvores da caatinga e chegou a ser considerada extinta em 2020. Mas em junho de 2022 oito aves dessa espécie foram trazidas da Alemanha para reintrodução no Brasil.
Ararajuba – Ave verde e amarela que só existe na Amazônia e entrou na lista das ameaçadas de extinção em 2016.