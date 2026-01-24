Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flores que atraem os beija-flores: por que elas são as preferidas?

Flores que atraem os beija-flores: por que elas são as preferidas?

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Os beija-flores são atraídos pelo hibisco devido às suas flores grandes, coloridas e tubulares, que oferecem abundância de néctar. Seu formato facilita o acesso para os bicos longos dessas aves, tornando-se uma fonte energética ideal.

Crédito: - Flickr Michael Bons

" class="op_lazy">

A camarão-vermelho chama a atenção por suas brácteas pendentes e coloridas, além de oferecer néctar em grande quantidade. As flores tubulares são perfeitamente adaptadas ao bico dos beija-flores.

Crédito: Flickrs Lúcio Costi e pedro lastra

" class="op_lazy">

A lavanda, embora não tenha flores tubulares, atrai os beija-flores pelo aroma intenso e pequenas quantidades de néctar. Seu formato permite que as aves se alimentem de várias flores rapidamente.

Crédito: Flickr Leon Wong

" class="op_lazy">

A Odontonema atrai beija-flores devido à sua abundante produção de néctar e flores vibrantes, que oferecem fonte de energia. Eles são especialmente atraídos pelas cores vermelha e laranja, que indicam presença de néctar. O formato tubular das flores também facilita o acesso do beija-flor ao néctar, estimulando a polinização.

Crédito: Flickr HORACIO JOSE PATRONE

" class="op_lazy">

As salviais são altamente procuradas por suas flores vermelhas e tubulares, que fornecem néctar abundante. Além disso, suas cores vivas chamam a atenção dos beija-flores à distância.

Crédito: - Flickr Cory McIvor

" class="op_lazy">

A Hamelia patens possui flores laranjas e tubulares, ideais para o bico longo dos beija-flores. Seu néctar abundante e fácil acesso garantem visitas frequentes dessas aves.

Crédito: Flickr Jackie Elmore

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar