Flores que atraem os beija-flores: por que elas são as preferidas?
Os beija-flores são atraídos pelo hibisco devido às suas flores grandes, coloridas e tubulares, que oferecem abundância de néctar. Seu formato facilita o acesso para os bicos longos dessas aves, tornando-se uma fonte energética ideal.
A camarão-vermelho chama a atenção por suas brácteas pendentes e coloridas, além de oferecer néctar em grande quantidade. As flores tubulares são perfeitamente adaptadas ao bico dos beija-flores.
A lavanda, embora não tenha flores tubulares, atrai os beija-flores pelo aroma intenso e pequenas quantidades de néctar. Seu formato permite que as aves se alimentem de várias flores rapidamente.
A Odontonema atrai beija-flores devido à sua abundante produção de néctar e flores vibrantes, que oferecem fonte de energia. Eles são especialmente atraídos pelas cores vermelha e laranja, que indicam presença de néctar. O formato tubular das flores também facilita o acesso do beija-flor ao néctar, estimulando a polinização.
As salviais são altamente procuradas por suas flores vermelhas e tubulares, que fornecem néctar abundante. Além disso, suas cores vivas chamam a atenção dos beija-flores à distância.
A Hamelia patens possui flores laranjas e tubulares, ideais para o bico longo dos beija-flores. Seu néctar abundante e fácil acesso garantem visitas frequentes dessas aves.