Filho de Gugu estreia na TV em busca de trajetória própria

Foi em janeiro de 1993 que o apresentador teve o seu grande sucesso: “Domingo Legal”, no qual ficou por 16 anos. O programa teve quadros que marcaram a TV como: Táxi do Gugu, Sentindo na Pele, Essa Nota Vale uma Nota, Duetos, Banheira do Gugu, Helicóptero do Gugu.

Crédito: Instagram @guguliberato