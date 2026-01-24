Filho de Gugu estreia na TV em busca de trajetória própria
João afirma que o desejo de se sustentar e construir um caminho próprio foi decisivo. “Poder me sustentar e construir minha própria trajetória, sem viver apenas do que o meu pai construiu, sempre foi algo fundamental”, disse.
Ele destaca o respeito ao legado de Gugu e o amadurecimento precoce diante das responsabilidades. “Construir minha própria história é uma forma de honrar a dele”, disse à Record.
Gugu Liberato morreu em 21/11/2019 ao sofrer um acidente doméstico em sua casa, em Orlando, nos Estados Unidos. Ele fazia um reparo no ar-condicionado e caiu de uma altura de quatro metros. Tinha 60 anos.
Saiba agora como foi a trajetória de Gugu. Antônio Augusto Moraes Liberato nasceu em São Paulo, no dia 10 de abril de 1959. Filho de imigrantes portugueses, na adolescência Gugu escrevia cartas para Silvio Santos sugerindo programas.
Foi então que o senhor Abravanel resolveu dar uma chance ao jovem Augusto, que começou na televisão aos quatorze anos. Ele passou a ocupar o cargo de assistente de produção do programa “Domingo no Parque”, apresentado pelo próprio Silvio.
O apresentador cursou um ano de Odontologia na Universidade de Marília, mas desistiu a pedido de Silvio Santos, formando-se em Jornalismo na Faculdade Cásper Líbero. Ele tinha dois irmãos: a numeróloga Aparecida Liberato e Amandio Liberato.