Ficou na história da TV: Diretor teve que assumir papel em novela depois da prisão de ator
Por isso, o diretor da novela, Régis Cardoso, assumiu o papel: um marinheiro. Para que o público não percebesse, ele só aparecia de costas, com as roupas características do personagem. Régis contou essa história em seu livro “No Princípio Era o Som”.
Régis foi um grande diretor de novelas e morreu aos 70 anos, de pneumonia, em 2005. Ele foi casado de 1961 a 1972 com a atriz Susana Vieira. Deixou um vasto currículo com trabalhos de 1966 a 1995.
Mário Lago foi ator, radialista, compositor, escritor, poeta e advogado. Ele foi autor de sambas populares como “Ai! que saudade da Amélia” e “Atire a primeira pedra”, em parceria com Ataulfo Alves, nos anos 1940 e 1950.
Entre 1963 e 2001, fez dezenas de novelas. A último foi “O Clone”, em que viveu o Doutor Molina. Mário era fumante e morreu em 30/5/2002, aos 90 anos, de enfisema pulmonar.
