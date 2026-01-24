Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estrada em forma de ‘Z’ tem vista espetacular, mas apavora motoristas em penhascos na China

Chamada de Rodovia Lingpaishi, a estrada foi construída em forma de “Z” para conectar a isolada Vila Tianping.

Crédito: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji

Além da beleza, o formato da rodovia chama a atenção pela complexidade técnica.

Crédito: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji

Ela percorre 3,7 km em uma encosta extremamente íngreme, totalizando 18 curvas fechadas e trechos à beira de penhascos que chegam a mil metros de altura!

Crédito: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji

O projeto exigiu mais de 6 milhões de yuans, dos quais cerca de 4 milhões foram destinados apenas ao segmento mais perigoso, entre duas formações rochosas que deram nome à via.

Crédito: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji

O traçado em zigue-zague permite vencer o desnível, mas obriga motoristas — mesmo os mais experientes — a terem que realizar manobras precisas.

Crédito: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji

Além das curvas muito apertadas, é necessário enfrentar pistas estreitas e condições adversas como vento, neblina e chuva intensa.

Crédito: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji

