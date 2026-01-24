Estrada em forma de ‘Z’ tem vista espetacular, mas apavora motoristas em penhascos na China
Chamada de Rodovia Lingpaishi, a estrada foi construída em forma de “Z” para conectar a isolada Vila Tianping.
Além da beleza, o formato da rodovia chama a atenção pela complexidade técnica.
Ela percorre 3,7 km em uma encosta extremamente íngreme, totalizando 18 curvas fechadas e trechos à beira de penhascos que chegam a mil metros de altura!
O projeto exigiu mais de 6 milhões de yuans, dos quais cerca de 4 milhões foram destinados apenas ao segmento mais perigoso, entre duas formações rochosas que deram nome à via.
O traçado em zigue-zague permite vencer o desnível, mas obriga motoristas — mesmo os mais experientes — a terem que realizar manobras precisas.
Além das curvas muito apertadas, é necessário enfrentar pistas estreitas e condições adversas como vento, neblina e chuva intensa.