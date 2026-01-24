Espécie rara de canguru nasce na Inglaterra e renova esperança contra a extinção
O evento ganhou simbolismo global porque o nascimento supera fragilidades biológicas e oferece um raro sinal de esperança contra o declínio populacional dessa espécie, cuja sobrevivência está em risco devido à perda de habitat e ao perigo de extinção
Cangurus também foram notícia recente por causa de um estudo publicado na revista PLOS One, que revelou a razão por trás do sumiço dos cangurus-gigantes – que chegavam a ter 1 metro a mais que os atuais.
Ao contrário dos cangurus modernos, que se adaptam às mudanças do ambiente viajando longas distâncias, esses animais antigos eram sedentários e viviam em áreas restritas.
Pesquisadores analisaram fósseis de dentes desses gigantes (do gênero Protemnodon), encontrados em cavernas no monte Etna, que fica na região nordeste da Austrália.
A análise mostrou que eles não precisavam se mover muito para se alimentar, pois viviam em uma floresta tropical cheia de recursos.
O problema veio quando o clima mudou: a floresta diminuiu, o ambiente ficou mais seco e as estações do ano mais definidas.