Esculturas excêntricas nunca passam despercebidas; confira
Hanging Out – República Tcheca – Criada por David Cerny, a escultura representa o Pai da Psicanálise, Sigmund Freud, pendurado num cano, no alto de um prédio, na rua Husova nº 4, em Praga. É tão realista que pessoas se assustam até se darem conta da estátua.
Passe-Muraille – França – Criada em 1989 por Jean Marais, simboliza um homem que teria o dom de atravessar paredes, mas, de repente, perde essa dádiva e fica emparedado. Fica perto de Sacré-Couer, em Paris.
Mihai Eminescu – Romênia – O monumento depende do horizonte para ser observado, na cidade de Onesti, no condado de Bacau. E é uma homenagem ao poeta mais famoso do país.
Bebê Gigante – Inglaterra – Quem visita os jardins do palácio Chatsworth House, em Derbyshire, construído no século XVII, não deixa de olhar a escultura criada por Marc Quinn. É um bebê gigante (de 7 meses, segundo o autor), apoiado no chão apenas com a mão. Parece que vai cair.