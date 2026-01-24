Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Criados por empresa holandesa: ‘bairros flutuantes’ viram esperança para cidades que podem afundar

Com o aumento do nível do mar, o país europeu vem impulsionando o desenvolvimento de comunidades flutuantes como uma solução de adaptação resiliente.

Crédito: Reprodução/YouTube

" class="op_lazy">

O exemplo central é Schoonschip, comunidade flutuante em Amsterdã que sofreu com uma forte tempestade em 2022.

Crédito: Reprodução/YouTube

" class="op_lazy">

Na ocasião, o local permaneceu estável ao subir e descer com a água, reforçando a sensação de segurança dos moradores.

Crédito: Reprodução/YouTube

" class="op_lazy">

A busca por moradias desse tipo cresce em um país que é densamente povoado e com grande parte do território abaixo do nível do mar.

Crédito: Reprodução/YouTube

" class="op_lazy">

Hoje, a Holanda é pioneira e líder mundial neste conceito. Em Schoonschip, 30 casas flutuam com a água durante as tempestades, fixadas por pilares de aço, oferecendo segurança aos moradores.

Crédito: Schoonschip, na Holanda - Divulgação/Waterstudio

" class="op_lazy">

Essa demanda crescente tem feito as autoridades holandesas a atualizar leis e incentivar a expansão das moradias flutuantes.

Crédito: Divulgação/Waterstudio

