Concorde: 50 anos do voo supersônico que revolucionou a aviação comercial
Essa jornada começou em 21 de janeiro de 1976, quando dois jatos Concorde – um da British Airways partindo de Londres com destino ao Bahrein e outro da Air France saindo de Paris rumo ao Rio de Janeiro – decolaram simultaneamente em seus primeiros voos com passageiros.
Esses voos estabeleceram o início de uma era em que passageiros poderiam cruzar o Atlântico a velocidade que ultrapassava o dobro da velocidade do som.
O Concorde foi o resultado de um ousado projeto conjunto entre França e Reino Unido, formalizado em um tratado intergovernamental assinado em 1962. Ele consolidou um esforço binacional para construir o primeiro avião comercial capaz de atingir velocidade supersônica – ou seja, acima de Mach 1, o limite que define a velocidade do som.
O design final, que incluiu a icônica asa em delta e um nariz móvel para melhorar a visibilidade durante pousos e decolagens, refletiu respostas engenhosas a desafios técnicos inéditos.
Esses desafios iam desde a necessidade de suportar enormes pressões aerodinâmicas e intenso aquecimento pela fricção do ar até o desenvolvimento de motores potentes o bastante para manter velocidades superiores a Mach 2 por longos períodos.
O primeiro voo de teste do Concorde ocorreu em 2 de março de 1969, abrindo caminho para anos de ensaios que culminaram com a certificação e autorização para operações comerciais em dezembro de 1975.