Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Concorde: 50 anos do voo supersônico que revolucionou a aviação comercial

Concorde: 50 anos do voo supersônico que revolucionou a aviação comercial

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Essa jornada começou em 21 de janeiro de 1976, quando dois jatos Concorde – um da British Airways partindo de Londres com destino ao Bahrein e outro da Air France saindo de Paris rumo ao Rio de Janeiro – decolaram simultaneamente em seus primeiros voos com passageiros.

Crédito: Reprodução de vídeo BAND NEWS

" class="op_lazy">

Esses voos estabeleceram o início de uma era em que passageiros poderiam cruzar o Atlântico a velocidade que ultrapassava o dobro da velocidade do som.

Crédito: Domínio Público/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

O Concorde foi o resultado de um ousado projeto conjunto entre França e Reino Unido, formalizado em um tratado intergovernamental assinado em 1962. Ele consolidou um esforço binacional para construir o primeiro avião comercial capaz de atingir velocidade supersônica – ou seja, acima de Mach 1, o limite que define a velocidade do som. 

Crédito: Steve Fitzgerald/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

O design final, que incluiu a icônica asa em delta e um nariz móvel para melhorar a visibilidade durante pousos e decolagens, refletiu respostas engenhosas a desafios técnicos inéditos.

Crédito: Steve Fitzgerald/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

Esses desafios iam desde a necessidade de suportar enormes pressões aerodinâmicas e intenso aquecimento pela fricção do ar até o desenvolvimento de motores potentes o bastante para manter velocidades superiores a Mach 2 por longos períodos.

Crédito: Guinnog/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

O primeiro voo de teste do Concorde ocorreu em 2 de março de 1969, abrindo caminho para anos de ensaios que culminaram com a certificação e autorização para operações comerciais em dezembro de 1975. 

Crédito: André Cros/Wikimédia Commons

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar