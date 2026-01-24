Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cidade na Europa inova com asfalto de plástico reciclável

Cidade na Europa inova com asfalto de plástico reciclável

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

A ideia faz parte do projeto PlasticRoad, que utiliza painéis modulares com encaixes similares ao brinquedo Lego.

Crédito: Reprodução/Youtube

" class="op_lazy">

O intuito base do projeto é promover uma solução a uma das questões ambientais mais urgentes no mundo hoje em dia, que é o acúmulo de lixo plástico.

Crédito: Hans/Pixabay

" class="op_lazy">

Fáceis de instalar, os blocos contam com sistema interno de drenagem, resultando em maior durabilidade e menor manutenção em comparação ao asfalto tradicional.

Crédito: Reprodução/Youtube

" class="op_lazy">

Os painéis são feitos com material reciclado de garrafa PET.

Crédito: tanvi sharma/Unsplash

" class="op_lazy">

Lançada em 2018 em uma ciclovia piloto, a solução reduz emissões de CO₂ em até 70% e aproveita cerca de 1.000 kg de plástico por cada trecho de 30 metros.

Crédito: Reprodução/Youtube

" class="op_lazy">

Além de promover sustentabilidade urbana, o projeto despertou o interesse de mais de 40 países e já foi adaptado para diversos tipos de pavimento.

Crédito: Reprodução/Youtube

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar