Cidade na Europa inova com asfalto de plástico reciclável
A ideia faz parte do projeto PlasticRoad, que utiliza painéis modulares com encaixes similares ao brinquedo Lego.
O intuito base do projeto é promover uma solução a uma das questões ambientais mais urgentes no mundo hoje em dia, que é o acúmulo de lixo plástico.
Fáceis de instalar, os blocos contam com sistema interno de drenagem, resultando em maior durabilidade e menor manutenção em comparação ao asfalto tradicional.
Os painéis são feitos com material reciclado de garrafa PET.
Lançada em 2018 em uma ciclovia piloto, a solução reduz emissões de CO₂ em até 70% e aproveita cerca de 1.000 kg de plástico por cada trecho de 30 metros.
Além de promover sustentabilidade urbana, o projeto despertou o interesse de mais de 40 países e já foi adaptado para diversos tipos de pavimento.