Bronx: conheça origem e atrações do multicultural distrito de Nova York
Embora hoje seja amplamente reconhecido por sua cena cultural pulsante e por ter sido o berço de movimentos artísticos de impacto global, sua história tem início muito antes da modernidade.
Em 1639, o sueco Jonas Bronck se estabeleceu na região com uma fazenda, e o rio ao lado de sua propriedade passou a ser conhecido como Bronck’s River – nome que, por extensão, acabou batizando o distrito inteiro.
Durante o século 19, o Bronx passou de uma área predominantemente rural para um território em acelerada urbanização. A construção de pontes e ferrovias aproximou o distrito de Manhattan, impulsionando sua integração ao restante da metrópole.
Com a chegada de imigrantes vindos da Irlanda, Alemanha, Itália e do leste europeu, a região rapidamente se diversificou, recebendo posteriormente ondas significativas de porto-riquenhos, dominicanos, afro-americanos e comunidades caribenhas.
Essa pluralidade é uma das características centrais da identidade do Bronx: um lugar onde diferentes culturas se entrelaçam e convivem, refletindo-se na gastronomia, na música, na arte e no cotidiano do distrito.
O auge da urbanização no início do século 20 trouxe prosperidade, mas também desafios. Edifícios residenciais se multiplicaram, o sistema de metrô expandiu-se até o distrito e bairros inteiros ganharam vida.