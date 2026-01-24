Beleza das Ilhas Cagarras é exaltada em novo guia ilustrado
Fruto de mais de uma década de estudos dos especialistas Massimo Bovini e Luiz Berri, o guia reúne 15 espécies vegetais de destaque nas Ilhas Cagarras. Oferece ao público, ainda, uma visão detalhada da biodiversidade local. Há 15 anos, o arquipélago é reconhecido como Área de Preservação Ambiental.
O guia combina rigor científico com linguagem acessível, tornando o conteúdo compreensível para diversos públicos. Além das informações sobre as espécies, inclui ilustrações botânicas que podem ser coloridas. A proposta é unir educação ambiental e engajamento cultural.
A apenas 5 quilômetros da Praia de Ipanema, o Monumento Natural das Ilhas Cagarras reúne quatro ilhas principais, duas ilhotas e uma área marinha protegida. Esse conjunto forma um importante refúgio ecológico da Mata Atlântica em ambiente insular. É considerado um dos pilares da conservação costeira no Rio.
Em 2025, o Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras completou 15 anos.. Desde 2010, aliás, o local é uma das 340 Unidades de Conservação (UC) Federais do Instituto Chico Mendes (ICMBio).
Visível da orla de Ipanema, o arquipélago tem como objetivo proteger remanescentes da Mata Atlântica insular, espécies marinhas e aves nativas.
Para celebrar, o lugar ganhou uma embarcação própria — uma lancha inflável com cabine e capacidade para 13 pessoas — que será utilizada para ações de gestão, fiscalização e ampliação da presença institucional na área.