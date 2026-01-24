Barata gigante feroz devora sapos, patos e cobras
Popularmente chamada de “barata d’água”, ela não tem relação direta com as baratas domésticas, apesar da semelhança física.
Esse animal é um caçador muito eficiente, capaz de se alimentar de vários outros insetos.
Diferentemente de outras baratas, elas não possuem asas funcionais, embora tenham estruturas alares reduzidas.
As espécies Lethocerus grandis e Lethocerus maximus são as maiores do grupo e podem medir até 12 centímetros – quase do tamanho da palma de uma mão!
O estudo foi feito por pesquisadores da Universidade de Nagasaki, que juntaram informações coletadas ao longo de muitos anos.
O que mais chama atenção nesses insetos é sua anatomia. Essas baratas têm patas dianteiras muito fortes e usam dessa vantagem para agarrar suas presas.