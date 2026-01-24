Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após missão histórica, Sunita Williams encerra carreira espacial

Após missão histórica, Sunita Williams encerra carreira espacial

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Em três missões, Williams acumulou 608 dias em órbita, o segundo maior tempo entre astronautas da agência. Também entrou para a história como a mulher com mais horas em caminhadas espaciais e a primeira pessoa a correr uma maratona no espaço.

Crédito: wikimedia commons/Airman 1st Class Ryan Lackey

" class="op_lazy">

“Suni Williams foi uma pioneira nos voos espaciais tripulados”, afirmou o administrador da Nasa, Jared Isaacman.

Crédito: NASA

" class="op_lazy">

Recentemente, Sunita revelou ao jornal “The Mail” ter esquecido como fazer várias atividades básicas, inclusive andar.

Crédito: Divulgação/NASA

" class="op_lazy">

“Agora mesmo estou tentando lembrar como é andar. Nesse tempo todo, eu não andei. Não sentei. Não deitei”, disse ela, declarou Williams, em uma videochamada, em Massachusetts.

Crédito: NASA/Bill Ingalls

" class="op_lazy">

Em dezembro, a Nasa anunciou um atraso no lançamento da missão tripulada SpaceX Crew-10 para resgatar Suni Williams e seu colega Barry Butch Wilmore.

Crédito: Reprodução/Nasa

" class="op_lazy">

A previsão anterior da agência espacial americana era de que os astronautas retornassem em fevereiro, mas o atraso da nova missão exigiu que Wilmore e Williams permanecem mais tempo fora da Terra.

Crédito: flickr/Robert Markowitz

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar