Após missão histórica, Sunita Williams encerra carreira espacial
Em três missões, Williams acumulou 608 dias em órbita, o segundo maior tempo entre astronautas da agência. Também entrou para a história como a mulher com mais horas em caminhadas espaciais e a primeira pessoa a correr uma maratona no espaço.
“Suni Williams foi uma pioneira nos voos espaciais tripulados”, afirmou o administrador da Nasa, Jared Isaacman.
Recentemente, Sunita revelou ao jornal “The Mail” ter esquecido como fazer várias atividades básicas, inclusive andar.
“Agora mesmo estou tentando lembrar como é andar. Nesse tempo todo, eu não andei. Não sentei. Não deitei”, disse ela, declarou Williams, em uma videochamada, em Massachusetts.
Em dezembro, a Nasa anunciou um atraso no lançamento da missão tripulada SpaceX Crew-10 para resgatar Suni Williams e seu colega Barry Butch Wilmore.
A previsão anterior da agência espacial americana era de que os astronautas retornassem em fevereiro, mas o atraso da nova missão exigiu que Wilmore e Williams permanecem mais tempo fora da Terra.