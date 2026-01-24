Alimentos que ajudam a prevenir a calvície
Com isso, a alimentação impacta diretamente em todas as funções do organismo e com a saúde dos cabelos não é diferente. Os alimentos são responsáveis pelos nutrientes utilizados pelo corpo humano, que contribuem para a saúde e o bem-estar.
Os indivíduos devem, então, buscar uma riqueza nutricional de vitaminas e minerais. Um hábito que deixa os cabelos mais fortes e auxilia no controle da queda dos fios, na temida calvície.
O foco é optar por comidas fáceis de encontrar e inserir na rotina, além de assumirem possibilidades de preparo variadas. Entre eles, estão os alimentos frescos como legumes, frutas, cereais, carne e ovos.
Fazer escolhas alimentares conscientes é o primeiro passo para cuidar da saúde e focar no fortalecimento dos cabelos. Deve-se, então, incluir alimentos que sejam ricos em proteínas, ferro, zinco, vitaminas, ômega 3, biotina, selênio e cromo.
Calvície ou alopecia é a perda parcial ou total de cabelos ou pelos, de forma temporária ou definitiva. Assim, as causas mais comuns incluem a hereditariedade e os hormônios masculinos, que enfraquecem os folículos capilares.
No entanto, a queda de cabelo também pode ser provocada por infecções, estresse, má alimentação, distúrbios da tireoide, traumas ou uso excessivo de produtos químicos.