A história da família Kennedy, entre o poder e eventos trágicos
Originária de imigrantes irlandeses católicos, a família alcançou grande êxito econômico e político nos Estados Unidos no século 20. Essa dinastia tornou-se sinônimo de prestígio, ambição e, ao mesmo tempo, de perdas.
A ascensão da família na política americana começou com Joseph P. Kennedy Sr., um magnata financeiro que serviu como embaixador dos Estados Unidos em Londres. Com a esposa Rose Fitzgerald Kennedy, ele teve nove filhos. O primogênito, Joseph Patrick Kennedy Jr, (foto), morreu aos 29 anos quando servia como piloto militar na Segunda Guerra Mundial.
Dois de seus filhos se tornaram figuras centrais na história do país: John Fitzgerald Kennedy, eleito presidente dos Estados Unidos em 1960, e Robert Francis Kennedy, que se destacou como procurador-geral e senador.
O sucesso desses homens transformou o sobrenome Kennedy em sinônimo de poder e esperança para muitos americanos.
John F. Kennedy, conhecido como JFK, entrou para a história ao liderar o país durante parte da Guerra Fria, inclusive na Crise dos Mísseis em Cuba, com a escalada da tensão entre Estados Unidos e a então União Soviética, e por promover políticas de direitos civis e programas espaciais ambiciosos.
Contudo, a trajetória de JFK foi abruptamente interrompida em 22 de novembro de 1963, quando foi assassinado em Dallas, Texas, durante participação em uma carreata presidencial. O evento chocou o país e continua a gerar intensa análise e debates.