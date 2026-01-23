Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vida noturna de São Paulo é eleita a melhor do planeta

A capital paulista se posicionou como a líder da América Latina, superando outras como Cidade do México (30º), Buenos Aires (39º) e Rio de Janeiro (42º).

Crédito: Marcos Marcos Mark/Pixabay

Segundo o relatório, a cidade se destaca pela vida noturna e pela alta atividade no Instagram, refletindo sua capacidade de atrair pessoas.

Crédito: henriquea2011/Pixabay

A cena gastronômica, com o retorno do Guia Michelin e a presença de restaurantes renomados como D.O.M., Maní e Evvai também foi considerado um diferencial.

Crédito: Divulgação/Evvai

Outros fatores citados foram o mercado de compras de luxo — em lugares como Oscar Freire, shoppings JK Iguatemi e Cidade Jardim — e a revitalização do Distrito Anhembi.

Crédito: Divulgação

Além disso, o ranking levou em conta a expansão dos setores de tecnologia e fintechs nas regiões da Faria Lima e Berrini, e o título de Cidade Criativa dado pela Unesco na categoria Cinema.

Crédito: Wikimedia Commons/Agent010

O Rio de Janeiro foi citado em 42º, impulsionado principalmente pela vida noturna e megashows recentes em Copacabana, que injetaram milhões na economia turística.

Crédito: ASSY/Pixabay

