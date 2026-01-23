Uso de caldeirões na Idade do Bronze surpreende os pesquisadores

De acordo com a datação por radiocarbono, os caldeirões datam do final da Idade do Bronze, ou seja, estavam em uso há cerca de 2.700 anos. Dessa forma, a salsicha de sangue geralmente é elaborada através de sangue, gordura de porco e cebola e está presente na alimentação da Mongólia.

Crédito: Reprodução do X @turarchaeonews