Uso de caldeirões na Idade do Bronze surpreende os pesquisadores
Espalhados pela estepe da Eurásia, os arqueólogos encontraram caldeirões de metal da Idade do Bronze durante escavações. Neles, há também indicações de uma forma de utilização sinistra de dois caldeirões.
Ao rasparem resíduos de massa do interior dos caldeirões, que têm aproximadamente 2.750 anos, arqueólogos descobriram que os recipientes já foram usados para coletar o sangue de ruminantes. Animais como ovelhas e cabras, assim como o leite de iaques selvagens.
Ainda não há como descobrir o que eles fizeram com o sangue, mas provavelmente foi para fins alimentícios, como a produção de salsicha de sangue. Algo semelhante às técnicas de fabricação de salsicha usadas na Mongólia rural atualmente.
“Vários relatos históricos sobre os habitantes das estepes afirmam que eles bebiam sangue regularmente”, explica o Dr. Bryan Miller, da Universidade de Michigan, Estados Unidos, coautor do estudo.
A equipe de investigação liderada por Shevan Wilkin, da Universidade de Basileia, realizou também extensas análises de proteínas em dois caldeirões de metal que foram descobertos em 2019 por pastores no norte da Mongólia, juntamente com outros artefatos.
Com a escavação, eles encontraram também outros artefatos. Eles foram encaminhados à Academia Mongol de Ciências, para análise de especialistas. Eles usaram datação por radiocarbono e, em seguida, coletaram amostras do interior de ambos para realizar uma análise de proteína.