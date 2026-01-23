Tecnologia mostra figuras escondidas em telas de grandes artistas
Técnicas avançadas de geração de imagens, como raios X e reflectografia de infravermelho, permitiram encontrar figuras misteriosas escondidas sob obras de artistas renomados.
Algumas dessas figuras escondidas são autorretratos ou personagens enigmáticas, adicionando camadas de significado às obras.
Por mais que não sejam tão visíveis a olho nu, esses “fantasmas” podem ser vistos com o auxílio da tecnologia. Confira 8 retratos com figuras misteriosas escondidas!
“Um velho em traje militar”, de Rembrandt (1630): Pesquisadores descobriram uma figura oculta sob “Um Velho em Traje Militar”, de Rembrandt, utilizando macrofluorescência de raios X e reflectografia de infravermelho.
Diferentemente da paleta sombria característica do artista, a imagem revela um jovem vestido com tons vibrantes de vermelho e verde.
“Santa Catarina de Alexandria”, de Artemisia Gentileschi (1619): Uma análise de raios X da obra feita em 2019 revelou que o quadro começou como um autorretrato, semelhante a outro trabalho da artista de 1615.