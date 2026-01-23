Tecnologia mostra figuras escondidas em telas de grandes artistas

Em 2009, uma análise com reflectografia revelou um minúsculo autorretrato no reflexo de um jarro em “Baco”, que havia sido obscurecido por restaurações após sua descoberta inicial em 1922. A “selfie” distorcida reforça os temas centrais da obra, como ilusão e identidade mutável.

Crédito: Caravaggio/wikimédia Commons