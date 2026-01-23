Silas Malafaia volta a criticar a senadora Damares Alves: ‘Linguaruda’
Segundo ele, declarações recentes feitas pela parlamentar ao canal SBT News levantaram suspeitas generalizadas sem que nomes fossem inicialmente apresentados.
A comissão parlamentar foi criada após a deflagração da Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal, que teve como base reportagens que revelaram irregularidades no sistema de descontos aplicados a beneficiários do INSS.
Em declarações ao portal Metrópoles, Malafaia criticou a forma como Damares abordou o tema. Ele afirmou que a senadora mencionou, de maneira genérica, a participação de “grandes igrejas” no esquema, sem apontar quais seriam, e disse que ela também relatou ter sofrido lobby para não divulgar os nomes.
“Só tem o nome de um grande pastor. E que também ainda não tem nada provado contra ele, que é o pastor da Lagoinha (André Valadão). Então ela foi leviana, mentirosa e linguaruda. E continua sendo. Porque não tem um nome. É só você olhar a tua lista. O desafio a Damares continua. Quem é que fez lobby para não dar nome de igrejas? Cadê as grandes igrejas?”, afirmou Malafaia.
Após ser desafiada publicamente por Malafaia, a senadora divulgou uma lista com nomes de igrejas e pastores que, segundo ela, teriam envolvimento com as irregularidades investigadas.
O pastor, no entanto, rebateu afirmando que a relação apresentada não inclui grandes denominações e que a parlamentar ainda não esclareceu quem teria exercido pressão ou lobby dentro da comissão.