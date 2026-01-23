Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Silas Malafaia volta a criticar a senadora Damares Alves: ‘Linguaruda’

Silas Malafaia volta a criticar a senadora Damares Alves: ‘Linguaruda’

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Segundo ele, declarações recentes feitas pela parlamentar ao canal SBT News levantaram suspeitas generalizadas sem que nomes fossem inicialmente apresentados.

Crédito: Reprodução do Instagram @silasmalafaia

" class="op_lazy">

A comissão parlamentar foi criada após a deflagração da Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal, que teve como base reportagens que revelaram irregularidades no sistema de descontos aplicados a beneficiários do INSS. 

Crédito: Agência Senado

" class="op_lazy">

Em declarações ao portal Metrópoles, Malafaia criticou a forma como Damares abordou o tema. Ele afirmou que a senadora mencionou, de maneira genérica, a participação de “grandes igrejas” no esquema, sem apontar quais seriam, e disse que ela também relatou ter sofrido lobby para não divulgar os nomes. 

Crédito: Valter Campanato/ABr/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

“Só tem o nome de um grande pastor. E que também ainda não tem nada provado contra ele, que é o pastor da Lagoinha (André Valadão). Então ela foi leviana, mentirosa e linguaruda. E continua sendo. Porque não tem um nome. É só você olhar a tua lista. O desafio a Damares continua. Quem é que fez lobby para não dar nome de igrejas? Cadê as grandes igrejas?”, afirmou Malafaia.

Crédito: Reprodução do Instagram @silasmalafaia

" class="op_lazy">

Após ser desafiada publicamente por Malafaia, a senadora divulgou uma lista com nomes de igrejas e pastores que, segundo ela, teriam envolvimento com as irregularidades investigadas. 

Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

" class="op_lazy">

O pastor, no entanto, rebateu afirmando que a relação apresentada não inclui grandes denominações e que a parlamentar ainda não esclareceu quem teria exercido pressão ou lobby dentro da comissão.

Crédito: Marcos Corrêa/Wikimédia Commons

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar