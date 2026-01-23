Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Primeira ‘cidade floresta’ do mundo fica na China

Batizado de Liuzhou Forest City, o projeto de urbanismo sustentável é o primeiro do gênero no mundo.

Crédito: Divulgação

" class="op_lazy">

A “cidade floresta”, ao norte de Liuzhou, foi desenhada pelo arquiteto italiano Stefano Boeri.

Crédito: Reprodução Instagram @stefano_boeri

" class="op_lazy">

O objetivo é conectar a natureza ao espaço urbano e reduzir sensivelmente a poluição atmosférica local, um problema crônico das populosas cidades chinesas.

Crédito: Divulgação

" class="op_lazy">

Além de melhorar a qualidade do ar, a iniciativa pretende reduzir a temperatura da região e aumentar a biodiversidade local.

Crédito: Divulgação

" class="op_lazy">

O projeto do município verde, iniciado em 2020, contou com financiamento do setor de planejamento urbano da cidade chinesa.

Crédito: EditQ/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

A instalação florestal residencial ocupa cerca de 175 hectares às margens do rio Liujiang, um afluente do chamado sistema do Rio das Pérolas.

Crédito: Rio Liujiang - Liuzhou Forest City (China) - Imagem de 一夜 廖 por Pixabay

