Primeira ‘cidade floresta’ do mundo fica na China

“Pela primeira vez, na China e no mundo, um complexo urbano combina o desafio da auto-suficiência energética e do uso de energia renovável com o de aumentar a biodiversidade e efetivamente reduzir a poluição do ar – o que é realmente crítico para a atual China”, declarou o escritório de arquitetura em comunicado.

Crédito: Flickr Kinalotsen