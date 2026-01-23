Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente do Conselho Federal de Medicina se manifesta sobre resultado do Enamed: ‘Sofrível’

Ele classificou como “sofrível” a formação médica no Brasil após os resultados do exame revelarem que 30% dos cursos (107 instituições) tiveram desempenho insatisfatório.

Crédito: Hush Naidoo Jade Photograph/Unplash

Diante da situação, o conselho estuda uma resolução para impedir o registro profissional de recém-formados que não atinjam a nota mínima no exame.

Crédito: Imagem Freepik

O CFM também apoia a criação de um segundo teste obrigatório, o Exame Nacional de Proficiência em Medicina (Profimed), semelhante ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), embora a iniciativa encontre resistência no governo.

Crédito: Freepik/jannoon028

Enquanto isso, instituições privadas contestaram a interpretação dos dados e criticaram falhas no processo.

Crédito: Freepik

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) argumenta que o Enamed avalia conteúdos acadêmicos, não a aptidão profissional.

Crédito: Freepik

O órgão afirma ainda que houve problemas metodológicos, mudanças nos critérios após a prova e falhas de comunicação com as faculdades.

Crédito: Parentingupstream/Pixabay

