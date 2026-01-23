Pontes ecológicas dão segurança a macacos raros
Sete passarelas verdes conectam trechos de floresta cortados por ruas da cidade. Macacos como o sagui-de-mão-dourada usam as pontes para cruzar com segurança. O projeto, assim, virou modelo de conservação urbana na Amazônia.
A cada mês, Maelle Lima sobe num outdoor para divulgar o número de travessias de macacos. As pontes ecológicas ajudam a preservar espécies ameaçadas e reduzir acidentes. Alta Floresta mostra que cidade e natureza podem coexistir com criatividade.
O avanço de urbanização em áreas de mata expôe os animais silvestres ao risco de atropelamento nas rodovias. Por isso, medidas como as de Alta Floresta (MT) e outras estão sendo implantadas para prevenir acidentes.
Diversas estradas no Brasil vêm recebendo as chamadas “passagens de fauna”. São pistas que ligam um lado ao outro da rodovia, por cima ou por baixo, para que os bichos andem por ali, sem atravessar a pista. Com isso, protegem os animais – e também os motoristas, já que acidentes expõem todos ao risco.
A malha rodoviária brasileira tem mais de 90 mil quilômetros. Cerca de 500 ‘passagens de fauna’ foram construídas em pouco mais de 5 mil quilômetros, nos últimos quatro anos. Trata-se de um avanço ainda pequeno, correspondendo a apenas 6% das estradas brasileiras.
A coordenadoria de Meio Ambiente do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) explica a escolha dos locais: “Onde nós temos maior parte de vegetação preservada, há uma presença de fauna silvestre. Ali a gente deve ter mais dispositivos desses”