Phil Collins fala sobre recuperação após fase difícil
Ele contou que precisou de acompanhamento constante, incluindo uma enfermeira em casa 24 horas por dia, e relembrou complicações no joelho, além de ter contraído covid-19 durante uma internação, o que afetou seus rins.
Após cinco cirurgias, Collins voltou a andar com auxílio de muletas. Ele reconheceu excessos no passado, mas garantiu que, apesar das limitações físicas, segue com planos de continuar criando música e explorar novos caminhos artísticos.
Recentemente, circularam nas redes sociais fotos que, supostamente, mostram um encontro entre Paul McCartney e Phil Collins em um hospital. Tudo FAKE!
Embora o cantor realmente esteja doente, as imagens são falsas e foram criadas com inteligência artificial (IA). Junto com as fotos, vinham títulos e legendas que sugeriam um emocionante encontro entre os amigos.
O “Fato ou Fake”, do G1, confirmou que as fotos da suposta visita de Paul McCartney a Phil Collins foram geradas por inteligência artificial, com alta probabilidade detectada pela ferramenta “Hive Moderation”.
Em documentário lançado em dezembro de 2024, chamado “Phil Collins: Drummer First” no Youtube, o britânico da banda Gênesis compartilhou com os fãs a angústia por não poder mais tocar bateria.