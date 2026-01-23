Pesquisa atesta que rosas não têm espinhos: descubra o que elas têm então

A colheita das rosas é realizada todos os dias. O cultivo envolve várias etapas – desde o preparo de mudas até a brotação da rosa – levando cerca de seis meses. As rosas são enviadas à cidade de Holambra, em São Paulo, para distribuição pelo Brasil. Afinal, Holambra é o maior centro de produção de flores da América Latina.

Crédito: Divulgação Portal da Prefeitura de Andradas