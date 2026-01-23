Peculiaridades do pavão, símbolo de ‘vaidade’
Durante o período de acasalamento, o pavão evidencia, ainda mais, o brilho e a cor de sua plumagem. Afinal, quando ele tenta cortejar a pavoa, abre o leque de penas e enriquece ainda mais a sua beleza.
Além disso, suas cores menos vivas servem como camuflagem para proteger o ninho, ou as crias, dos predadores. Ele é territorialista e pode lutar com outro macho da mesma espécie que apareça em sua área.
É uma ave bastante sociável e costuma se afeiçoar ao seu tratador e permanece solto, sobretudo em fazendas e ao ar livre. Com ração e água no viveiro, viverá muito bem, com seu canto característico.
Os pavões podem viver de 25 a 30 anos. No entanto, sua idade média é de 16 anos. Eles reproduzem satisfatoriamente até os seis anos e variam em torno de 4 kg, e a altura é de cerca de 80 cm.
O leque, no pavão adulto, pode chegar a medir até dois metros e meio de diâmetro, e possui em torno de 200 penas de diferentes tamanhos.
Pavão é o nome comum dado para três espécies de aves dos gêneros Pavo e Afropavo que estão dentro da tribo Pavonini da família Phasianidae (que inclui também os galos, faisões, codornizes etc.).