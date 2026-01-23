Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Parasita transmitido por felinos afeta mente de lobos

" class="op_lazy">

Segundo o estudo, esses lobos têm 46 vezes mais chances de se tornarem líderes de sua matilha.

Crédito: Christel SAGNIEZ por Pixabay

" class="op_lazy">

Essa pesquisa foi realizada ao longo de 26 anos e envolveu a análise de mais de 200 amostras de sangue de lobos no Parque Nacional de Yellowstone, nos EUA.

Crédito: Kerry/Pexels

" class="op_lazy">

Embora sejam os gatos os principais transmissores desse parasita, a pesquisa aponta que o território dos lobos pode coincidir com o dos pumas, que também carregam o Toxoplasma gondii.

Crédito: Bas Lammers wikimeida commons

" class="op_lazy">

A contaminação pode ocorrer quando os lobos compartilham presas com esses felinos ou entram em contato direto com suas carcaças ou suas fezes. Outra descoberta é a tendência de lobos infectados se afastarem de sua área de origem.

Crédito: wikimedia commons Musicaline

" class="op_lazy">

Machos infectados, por exemplo, têm 50% de chance de sair da matilha em até seis meses, enquanto fêmeas infectadas têm 25% de chance de abandonar a matilha em até 30 meses.

Crédito: flickr Fool4myCanon

" class="op_lazy">

O fato de alguns se tornarem líderes está ligado ao aumento dos níveis de testosterona causado pelo parasita, que faz com que os lobos se tornem mais agressivos e dominantes, facilitando sua ascensão na matilha.

Crédito: Milo Weiler Unsplash

