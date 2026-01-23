Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Monte Roraima, o platô misterioso que inspirou ‘O Mundo Perdido’

Autor Flipar
Localizado na região da Gran Sabana, no sudeste da Venezuela, se estende até o estado de Roraima, no Brasil, e a Guiana. É considerado um dos pontos mais marcantes da tríplice fronteira, com acesso principal pelo lado venezuelano. Sua posição estratégica o torna símbolo de união entre três países. A geografia singular reforça sua aura de monumento natural internacional.

O Monte Roraima é um tepui, termo indígena que significa “montanha” ou “casa dos deuses”. Formado por arenito do período Pré-Cambriano, tem cerca de dois bilhões de anos. Suas paredes verticais chegam a 400 metros de altura, criando um platô isolado. Essa antiguidade geológica faz dele um dos lugares mais antigos da Terra.

Seu topo permanece quase sempre coberto por nuvens densas, criando um cenário de isolamento. Esse fenômeno climático reforça a sensação de que o platô é um mundo separado. A umidade constante alimenta rios e cachoeiras que despencam de suas paredes. O ambiente é tão singular que parece saído de um conto fantástico.

Arthur Conan Doyle, em 1912, publicou “O Mundo Perdido”, inspirado nas descrições do Monte Roraima. O autor imaginou criaturas pré-históricas sobrevivendo em seu cume isolado. A obra popularizou a ideia de que o tepui era um refúgio de eras passadas. Desde então, o monte tornou-se ícone da literatura de aventura.

As primeiras expedições europeias ao Monte Roraima ocorreram no século 19. Exploradores britânicos e venezuelanos buscavam desvendar seus mistérios. Em 1884, a equipe liderada por Everard Im Thurn conseguiu alcançar o topo. Tal feito marcou o início da exploração científica da região.

O isolamento do Monte Roraima permitiu o desenvolvimento de espécies endêmicas. Plantas carnívoras, como a Heliamphora, são encontradas apenas em seus platôs. A fauna inclui insetos e anfíbios adaptados ao ambiente úmido e frio. É um verdadeiro laboratório natural de evolução.

