Michael B. Jordan brilha em “Pecadores”, longa recordista de indicações ao Oscar
Na trama, dois irmãos gêmeos retornam à cidade natal tentando deixar para trás um passado conturbado. Michael B. Jordan interpreta os dois protagonistas e foi indicado ao prêmio de Melhor Ator, ao lado de Wagner Moura.
O filme também concorre a Ator e Atriz Coadjuvante, Maquiagem e Penteados, Trilha Sonora, Roteiro Original, Elenco, Figurino, Música Original, Direção de Arte, Montagem, Mixagem de Som, Efeitos Visuais, Fotografia, Direção e, claro, Melhor Filme.
Recentemente, Michael B. Jordan venceu o prêmio de Melhor Ator por “Pecadores” no San Diego Film Critics Society Awards 2025. Na mesma cerimônia, o filme também foi premiado nas categorias Direção, Uso de Música e Melhor Filme.
Além da vitória em San Diego, Michael B. Jordan ganhou Melhor Ator em outras associações de críticos, incluindo o Washington DC Area Film Critics Awards, a Southeastern Film Critics Association, a African American Film Critics Association, entre outros.
O desempenho do filme na temporada de premiações também se reflete nas indicações. “Pecadores” liderou o Critics Choice Awards 2026 com 17 nomeações, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Ator para Michael B. Jordan.
No Globo de Ouro 2026, Michael B. Jordan recebeu indicação a Melhor Ator – Drama por “Pecadores”. O filme também concorre nas categorias Melhor Filme – Drama, Melhor Diretor, Melhor Roteiro, Melhor Trilha Original e Melhor Canção Original.