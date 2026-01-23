Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Michael B. Jordan brilha em “Pecadores”, longa recordista de indicações ao Oscar

Na trama, dois irmãos gêmeos retornam à cidade natal tentando deixar para trás um passado conturbado. Michael B. Jordan interpreta os dois protagonistas e foi indicado ao prêmio de Melhor Ator, ao lado de Wagner Moura.

Crédito: Divulgação

O filme também concorre a Ator e Atriz Coadjuvante, Maquiagem e Penteados, Trilha Sonora, Roteiro Original, Elenco, Figurino, Música Original, Direção de Arte, Montagem, Mixagem de Som, Efeitos Visuais, Fotografia, Direção e, claro, Melhor Filme.

Crédito: Divulgação

Recentemente, Michael B. Jordan venceu o prêmio de Melhor Ator por “Pecadores” no San Diego Film Critics Society Awards 2025. Na mesma cerimônia, o filme também foi premiado nas categorias Direção, Uso de Música e Melhor Filme.

Crédito: Wikimedia Commons / Joan Hernandez Mir

Além da vitória em San Diego, Michael B. Jordan ganhou Melhor Ator em outras associações de críticos, incluindo o Washington DC Area Film Critics Awards, a Southeastern Film Critics Association, a African American Film Critics Association, entre outros.

Crédito: Divulgação/Warner Bros.

O desempenho do filme na temporada de premiações também se reflete nas indicações. “Pecadores” liderou o Critics Choice Awards 2026 com 17 nomeações, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Ator para Michael B. Jordan.

Crédito: Divulgação

No Globo de Ouro 2026, Michael B. Jordan recebeu indicação a Melhor Ator – Drama por “Pecadores”. O filme também concorre nas categorias Melhor Filme – Drama, Melhor Diretor, Melhor Roteiro, Melhor Trilha Original e Melhor Canção Original.

Crédito: Reprodução Instagram /@michaelbjordan

