Marcos Frota comemora reconhecimento histórico do circo brasileiro
Alex Alves, formado pelo Programa Unicirco, criado por Frota, venceu o “Clown de Ouro” ao integrar um grupo de artistas do Brasil, Chile e Colômbia. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator destacou o valor simbólico da premiação.
Frota relembrou ainda sua ligação com o circo desde 1986, quando se apaixonou pela arte durante uma novela, e ressaltou o orgulho de ver a “semente plantada com amor” render frutos no cenário internacional.
Marcos, que nasceu em 1956, em Guaxupé, Minas Gerais, construiu uma trajetória multifacetada como ator, trapezista e empresário. Na juventude, se mudou para São Paulo, onde fez incursões iniciais no teatro.
Iniciou sua carreira na artística na década de 1970, com participações em peças de teatro e estreou na televisão na novela “O Julgamento”, da TV Tupi, em 1976. No mesmo ano, integrou o elenco de “Escrava Isaura”, produção que lhe abriu portas para trabalhos em outras emissoras.
Ainda nos anos 1980, se consolidou como ator de destaque ao participar de novelas como “Vereda Tropical” e “Sassaricando”, ambas na TV Globo.
Em “Vereda Tropical”, interpretou Téo, um rapaz que vivia em seu mundo de fantasia e se imaginava um super-herói chamado Super-Téo. Ele tinha medo das mulheres e dificuldades para fazer amigos, mas com o tempo se aproximou de Gabi.