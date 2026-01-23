Marcos Frota comemora reconhecimento histórico do circo brasileiro

Iniciou sua carreira na artística na década de 1970, com participações em peças de teatro e estreou na televisão na novela “O Julgamento”, da TV Tupi, em 1976. No mesmo ano, integrou o elenco de “Escrava Isaura”, produção que lhe abriu portas para trabalhos em outras emissoras.

Crédito: Reprodução Instagram /@marcos.frota.oficial