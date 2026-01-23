Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kilt: a tradição secular que simboliza a identidade da Escócia

A origem do kilt remonta às Terras Altas da Escócia, por volta do século XVI. Inicialmente, era uma peça ampla, que também servia como manto.

Crédito: Domínio Público/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

Com o tempo, o traje foi sendo adaptado até chegar ao formato atual, mais curto e estruturado. Esse modelo se consolidou no século XVIII.

Crédito: Oliver-Bonjoch/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

O tecido tradicional do kilt é a lã, escolhida por sua resistência e capacidade de proteger do frio e da umidade. A lã também ajuda a manter a forma da peça.

Crédito: JFPerry/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

O comprimento do kilt costuma ir até a altura dos joelhos. Esse padrão permite mobilidade e conforto, especialmente em terrenos irregulares.

Crédito: Reprodução do Flickr Elena Elisseeva

" class="op_lazy">

Uma das características mais marcantes é o tartan, padrão de quadros formado por linhas cruzadas. Cada combinação de cores pode representar um clã ou família.

Crédito: - D. Gordon E. Robertson/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

As cores variam bastante, indo de tons sóbrios a combinações mais vibrantes. O desenho do tartan funciona como um marcador de pertencimento e herança.

Crédito: Creative Commons

