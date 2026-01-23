Kilt: a tradição secular que simboliza a identidade da Escócia
A origem do kilt remonta às Terras Altas da Escócia, por volta do século XVI. Inicialmente, era uma peça ampla, que também servia como manto.
Com o tempo, o traje foi sendo adaptado até chegar ao formato atual, mais curto e estruturado. Esse modelo se consolidou no século XVIII.
O tecido tradicional do kilt é a lã, escolhida por sua resistência e capacidade de proteger do frio e da umidade. A lã também ajuda a manter a forma da peça.
O comprimento do kilt costuma ir até a altura dos joelhos. Esse padrão permite mobilidade e conforto, especialmente em terrenos irregulares.
Uma das características mais marcantes é o tartan, padrão de quadros formado por linhas cruzadas. Cada combinação de cores pode representar um clã ou família.
As cores variam bastante, indo de tons sóbrios a combinações mais vibrantes. O desenho do tartan funciona como um marcador de pertencimento e herança.