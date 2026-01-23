Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

írio tem beleza e simbolismo: pureza, inocência e renovação

A origem dos lírios é bastante variada, com espécies nativas de diferentes regiões do mundo. Geralmente, são associados à Europa, Ásia e América do Norte, com algumas espécies encontradas em regiões tropicais.

Crédito: Pixabay

Assim, eles têm uma longa história, com evidências de sua presença em pinturas de palácios da Grécia Antiga, onde eram associados à deusa Hera.

Crédito: Pixabay

A China e o Japão são considerados os locais de origem de muitas espécies de lírios, com registros históricos e culturais que remontam séculos. Outros tipos são originários da América do Norte, o que demonstra a ampla distribuição geográfica da planta.

Crédito: Pixabay

Além disso, o lírio-da-paz (Spathiphyllum) é originário da região amazônica e é conhecido por sua beleza e capacidade de purificar o ar.

Crédito: Pixabay

As espécies de lírios (mais de 100) variam em cor, forma e tamanho, com algumas delas notáveis como o lírio asiático, o oriental e o trombeta.

Crédito: Pixabay

O lírio é conhecido por suas folhas grandes e pouco ásperas, e suas flores podem apresentar uma grande variedade de cores, incluindo branco, rosa, amarelo e laranja.

Crédito: Pixabay

