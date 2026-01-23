írio tem beleza e simbolismo: pureza, inocência e renovação
A origem dos lírios é bastante variada, com espécies nativas de diferentes regiões do mundo. Geralmente, são associados à Europa, Ásia e América do Norte, com algumas espécies encontradas em regiões tropicais.
Assim, eles têm uma longa história, com evidências de sua presença em pinturas de palácios da Grécia Antiga, onde eram associados à deusa Hera.
A China e o Japão são considerados os locais de origem de muitas espécies de lírios, com registros históricos e culturais que remontam séculos. Outros tipos são originários da América do Norte, o que demonstra a ampla distribuição geográfica da planta.
Além disso, o lírio-da-paz (Spathiphyllum) é originário da região amazônica e é conhecido por sua beleza e capacidade de purificar o ar.
As espécies de lírios (mais de 100) variam em cor, forma e tamanho, com algumas delas notáveis como o lírio asiático, o oriental e o trombeta.
O lírio é conhecido por suas folhas grandes e pouco ásperas, e suas flores podem apresentar uma grande variedade de cores, incluindo branco, rosa, amarelo e laranja.