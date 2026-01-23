Igreja mais isolada do planeta fica no topo de monte e proíbe o acesso de mulheres
Ela foi construída sobre uma rocha, a 40 metros de distância do solo.
O Pilar Katskhi, conhecido localmente como “Pilar da Vida”, destaca-se como um fenômeno não apenas geológico, mas também histórico.
A história por trás do santuário ortodoxo é envolta em mistério. Ele foi identificado por pesquisadores apenas em 1944 e passou a ser objeto de estudo mais detalhado somente a partir de 1999.
Em 2009, o lugar foi restaurado com o apoio do governo georgiano.
O local sagrado oferece 150 m² de área dedicada à prática religiosa. Além da igreja, tem uma cripta, celas de eremitério (lugar onde vivem eremitas) e até mesmo uma adega.
Em 1946, historiadores determinaram que as ruínas pertenciam inicialmente a um antigo local de culto construído no século V.