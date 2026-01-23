“High School Musical” celebra 20 anos de estreia com reencontros do elenco e homenagens
A Disney lançou uma coleção especial com Crocs temáticos de East High, camisas de basquete com o sobrenome “Bolton” e um conjunto limitado de bonecos de Troy e Gabriella.
Em entrevista à revista People, o elenco comentou o impacto duradouro da franquia. Zac Efron, intérprete de Troy Bolton, afirmou que não imaginava que “High School Musical” continuaria relevante após duas décadas nem que novas gerações seguiriam se conectando à história. Segundo o ator, o projeto foi marcado por leveza, aprendizado e diversão coletiva.
Vanessa Hudgens, eternizada como Gabriella Montez, celebrou o aniversário com imagens inéditas dos bastidores publicadas nas redes sociais. Na mensagem, agradeceu aos fãs que a acompanham desde o início e encerrou a homenagem com a frase que se tornou símbolo da franquia: “Estaremos sempre juntos”.
Ashley Tisdale, intérprete da icônica Sharpay Evans, fez diversas publicações no “Instagram” e ressaltou que, no momento do lançamento, ninguém tinha dimensão do que o projeto se tornaria. Ela destacou que integrar algo tão icônico, que continua conquistando novos fãs, segue sendo uma experiência marcante. Em tom alinhado à personagem, afirmou que, duas décadas depois, “ainda estamos fabulosas”.
A atriz também chamou atenção ao resgatar figurinos originais de Sharpay, preservados ao longo dos anos. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, exibiu peças marcantes da personagem, incluindo o vestido azul usado em “Bop to the Top” e conjuntos em tons de rosa. Na legenda, comentou de forma bem-humorada que, “20 anos e dois filhos depois”, ainda conseguia vestir as roupas.
Monique Coleman, a mais velha do elenco principal e intérprete de Taylor McKessie, relembrou que ficou surpresa ao ver produtos com sua imagem na época e destacou que não havia como se preparar para a dimensão do sucesso, afirmando que todos simplesmente “acordaram dentro” daquele fenômeno.