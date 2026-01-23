Gangorra: o brinquedo clássico que atravessa gerações
Povos ancestrais já exploravam o princípio da alavanca, criando tábuas equilibradas sobre suportes.
Esses primeiros modelos rústicos combinavam diversão com o desenvolvimento de equilíbrio e coordenação.
Na Europa medieval, crianças brincavam com tábuas apoiadas em troncos, precursora da gangorra moderna.
Com o tempo, ela se espalhou pelas aldeias como parte das diversões comunitárias.
A Revolução Industrial favoreceu a construção de gangorras mais duráveis, com metal e madeira tratada.
Parques públicos do século XIX passaram a inserir o brinquedo nas áreas de lazer urbanas.
As gangorras normalmente são feitas de madeira, metal ou plástico resistente, materiais capazes de suportar peso e uso contínuo.
Em parques públicos, é comum a combinação de estrutura metálica com assentos de plástico ou madeira tratada, visando durabilidade e segurança.
No litoral paranaense, especialmente em Paranaguá, a gangorra recebe o apelido de catita entre moradores.
Esses nomes populares refletem a diversidade cultural e linguística do país.
Em Portugal e em outras partes da lusofonia, o brinquedo é frequentemente chamado de balancé. Lá também se usa “sobe-e-desce” para descrever a ação de subir e descer alternadamente.