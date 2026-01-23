Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gangorra: o brinquedo clássico que atravessa gerações

Gangorra: o brinquedo clássico que atravessa gerações

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Povos ancestrais já exploravam o princípio da alavanca, criando tábuas equilibradas sobre suportes.
Esses primeiros modelos rústicos combinavam diversão com o desenvolvimento de equilíbrio e coordenação.

Crédito: Domínio Público/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

Na Europa medieval, crianças brincavam com tábuas apoiadas em troncos, precursora da gangorra moderna.
Com o tempo, ela se espalhou pelas aldeias como parte das diversões comunitárias.

Crédito: Reprodução do Flickr Angie Chang

" class="op_lazy">

A Revolução Industrial favoreceu a construção de gangorras mais duráveis, com metal e madeira tratada.
Parques públicos do século XIX passaram a inserir o brinquedo nas áreas de lazer urbanas.

Crédito: Reprodução do Flickr Marcos Souza

" class="op_lazy">

As gangorras normalmente são feitas de madeira, metal ou plástico resistente, materiais capazes de suportar peso e uso contínuo.
Em parques públicos, é comum a combinação de estrutura metálica com assentos de plástico ou madeira tratada, visando durabilidade e segurança.

Crédito: Reprodução do Flickr Gisele Maciel

" class="op_lazy">

No litoral paranaense, especialmente em Paranaguá, a gangorra recebe o apelido de catita entre moradores.
Esses nomes populares refletem a diversidade cultural e linguística do país.

Crédito: Domínio Público/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

Em Portugal e em outras partes da lusofonia, o brinquedo é frequentemente chamado de balancé. Lá também se usa “sobe-e-desce” para descrever a ação de subir e descer alternadamente.

Crédito: Roberto Picco de Sacile/Wikimédia Commons

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Entretenimento

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar