Fungo que produz ouro pode ser cultivado em casa

Essa descoberta foi feita em 2024 por cientistas da Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO).

Crédito: Wikimedia Commons/CSIRO

O fungo em questão, o Fusarium oxysporum, pode oferecer uma alternativa sustentável e biológica à mineração tradicional.

Crédito: dmarr515/Pixabay

A espécie libera enzimas que convertem íons de ouro em partículas metálicas visíveis, sem necessidade de produtos químicos ou alta tecnologia.

Crédito: Johnny McClung/Unsplash

O processo integra o ciclo biogeoquímico do ouro e pode ser reproduzido em pequena escala até em ambientes domésticos.

Crédito: Freepik/kjpargeter

Além da redução de resíduos e poluição, o método mostra potencial para ser usado em missões espaciais, já que o fungo consegue atuar até sobre poeira de meteoritos.

Crédito: Rapha Wilde/Unsplash

Agora, pesquisas futuras buscarão melhorar a eficiência do processo e expandir sua aplicação, incluindo o uso de engenharia genética.

Crédito: Chokniti Khongchum/Pixabay

