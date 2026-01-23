Detalhe que faz diferença na culinária e na saúde: saiba usar o gengibre
Além disso, estudos sugerem que o gengibre pode auxiliar na prevenção de doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e até câncer, devido à presença de compostos bioativos como o gingerol e o shogaol.
Sendo assim, que tal conhecermos a fundo os principais benefícios do gengibre em nossas cozinhas e também, claro, em nossas vidas?
Um dos principais efeitos do gengibre é sua capacidade de acelerar o metabolismo, o que pode favorecer o emagrecimento. Ele também tem ação diurética, ajudando a eliminar o excesso de líquido do corpo e reduzindo o inchaço.
Seu consumo regular pode contribuir para a melhoria da digestão e do trânsito intestinal, reduzindo gases e desconfortos estomacais.
Na medicina popular, o gengibre é amplamente utilizado no combate a gripes e resfriados. Seu efeito expectorante e anti-inflamatório auxilia na desobstrução das vias respiratórias e no alívio da tosse e da febre.
O gengibre também pode ser um aliado no alívio de cólicas menstruais, ajudando a relaxar os músculos uterinos e reduzindo a dor.