Ciência decifra o mistério de ‘dragão japonês’ achado no século 15

Autor Flipar
Flipar Autor
Tipo Notícia

 

Guardada no famoso Tesouro Shosoin, localizado na antiga cidade de Nara, a criatura teria sido descoberta em 1429 por Yoshinori Ashikaga, um xogum japonês.

Crédito: Wikimedia Commons/Creative Commons/あずきごはん

" class="op_lazy">

Segundo relatos passados de geração em geração, Ashikaga visitava o templo Todai-ji quando um monge relatou ter avistado um pequeno ser com aparência de dragão, ressecado pelo sol.

Crédito: Wikimedia Commons/Wiiii

" class="op_lazy">

O xogum teria então recolhido os restos mortais e decidido preservá-lo como uma relíquia.

Crédito: yamabon/Pixabay

" class="op_lazy">

Mas o que parecia um dragão lendário acabou sendo identificado, séculos depois, como algo bem mais… terrestre.

Crédito: zhang kaiyv/Unsplash

" class="op_lazy">

Um estudo recente revelou que a criatura era, na verdade, uma fêmea de marta — um pequeno mamífero peludo da mesma família das doninhas, comum nas regiões central e sul do Japão.

Crédito: Wikimedia Commons/Dani Kropivnik

" class="op_lazy">

“Os dois pré-molares são claramente visíveis, e essa característica indica que se trata de uma espécie do gênero Martes”, indicaram os cientistas.

Crédito: Wikimedia Commons/MAKY.OREL

