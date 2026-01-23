Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cidade na Provença abre ‘museu da moda’ com milhares de peças

O Musée Fragonard de la Mode et du Costume reúne um acervo de mais de 20 mil peças, incluindo trajes tradicionais, roupas do cotidiano e indumentárias festivas.

Crédito: Reprodução/TripAdvisor

" class="op_lazy">

O museu fica instalado em uma mansão do século 18 chamada Bouchaud de Bussy.

Crédito: Reprodução/TripAdvisor

" class="op_lazy">

A coleção nasceu da paixão da botânica Hélène Costa, que passou décadas reunindo essas peças raras.

Crédito: Reprodução

" class="op_lazy">

Seu legado agora é preservado pelas filhas, que buscam manter a mesma sensibilidade da matriarca.

Crédito: Divulgação/Musée Fragonard de la Mode et du Costume

" class="op_lazy">

Além de exposições, o museu abriga um centro de preservação e estudo, com biblioteca e oficina de restauração, onde cada peça recebe tratamento minucioso antes de ser exibida.

Crédito: Montagem/Divulgação Musée Fragonard de la Mode et du Costume

" class="op_lazy">

O objetivo do museu é mostrar como a moda é um reflexo da cultura e das transformações da sociedade ao longo do tempo.

Crédito: Reprodução/YouTube

