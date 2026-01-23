Cidade na Provença abre ‘museu da moda’ com milhares de peças
O Musée Fragonard de la Mode et du Costume reúne um acervo de mais de 20 mil peças, incluindo trajes tradicionais, roupas do cotidiano e indumentárias festivas.
O museu fica instalado em uma mansão do século 18 chamada Bouchaud de Bussy.
A coleção nasceu da paixão da botânica Hélène Costa, que passou décadas reunindo essas peças raras.
Seu legado agora é preservado pelas filhas, que buscam manter a mesma sensibilidade da matriarca.
Além de exposições, o museu abriga um centro de preservação e estudo, com biblioteca e oficina de restauração, onde cada peça recebe tratamento minucioso antes de ser exibida.
O objetivo do museu é mostrar como a moda é um reflexo da cultura e das transformações da sociedade ao longo do tempo.