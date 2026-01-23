Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cidade brasileira é considerada a ‘mais inteligente’ do planeta

Capital do Paraná, Curitiba é famosa por ser uma cidade “que funciona”. E recentemente um prêmio importante comprovou sua importância no cenário nacional e internacional.

Crédito: Imagem de Rodrigo M por Pixabay

" class="op_lazy">

A capital do Paraná foi eleita a cidade mais inteligente do mundo no World Smart City Awards, em Barcelona, na Espanha. O prêmio é considerado um dos principais do mundo no quesito inovação e cidades inteligentes.

Crédito: Flickr Ana Feliciano

" class="op_lazy">

Curitiba conquistou o prêmio na categoria Cidades, vencendo Barranquilla (Colômbia), Cascais (Portugal), Izmir (Turquia), Makati (Filipinas) e Sunderland (Reino Unido).

Crédito: Instagram @parquebarigui

" class="op_lazy">

Políticas públicas, programas, planejamento urbano, conectividade, sustentabilidade e ações de modernização são algumas avaliações feitas para conquistar tal honraria.

Crédito: Flickr André Martins

" class="op_lazy">

“Curitiba é a cidade mais inteligente do mundo em 2023, nos 330 anos de sua existência”, exaltou o prefeito Rafael Greca, que é engenheiro e urbanista.

Crédito: Prefeitura de Curitiba

" class="op_lazy">

Um ponto alto em Curitiba é seu transporte público, considerado um dos melhores sistemas de ônibus do país. A cidade é famosa por sua eficiência com estações tubo, ônibus de alta capacidade e integração com outras formas de transporte.

Crédito: Flickr Thífani Postali

