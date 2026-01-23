Cidade brasileira é considerada a ‘mais inteligente’ do planeta
Capital do Paraná, Curitiba é famosa por ser uma cidade “que funciona”. E recentemente um prêmio importante comprovou sua importância no cenário nacional e internacional.
A capital do Paraná foi eleita a cidade mais inteligente do mundo no World Smart City Awards, em Barcelona, na Espanha. O prêmio é considerado um dos principais do mundo no quesito inovação e cidades inteligentes.
Curitiba conquistou o prêmio na categoria Cidades, vencendo Barranquilla (Colômbia), Cascais (Portugal), Izmir (Turquia), Makati (Filipinas) e Sunderland (Reino Unido).
Políticas públicas, programas, planejamento urbano, conectividade, sustentabilidade e ações de modernização são algumas avaliações feitas para conquistar tal honraria.
“Curitiba é a cidade mais inteligente do mundo em 2023, nos 330 anos de sua existência”, exaltou o prefeito Rafael Greca, que é engenheiro e urbanista.
Um ponto alto em Curitiba é seu transporte público, considerado um dos melhores sistemas de ônibus do país. A cidade é famosa por sua eficiência com estações tubo, ônibus de alta capacidade e integração com outras formas de transporte.