Astros que figuram entre os mais belos do mundo
Michael chama atenção pelo porte atlético, traços marcantes e presença confiante diante das câmeras. E costuma figurar em listas dos homens mais lindos do mundo, o que, somado ao talento e à versatilidade, também impulsiona sua carreira em Hollywood.
Além de Michael B. Jordan, outros famosos costumam ter presença cativa nas seleções dos mais belos. São homens com variedade de estilos. E as listas, geralmente, incluem brasileiros. Apresentamos uma seleção de astros que aparecem com frequência na relação dos mais lindos do planeta. Veja se concorda.
Toni Mahfud – modelo, artista e influenciador alemão. Nascido em 2 de dezembro de 1994, em Hamburgo, destaca-se pelos traços simétricos, olhar expressivo e estética sofisticada.
Harry Styles – cantor e ator britânico. Nascido em 1º de fevereiro de 1994, em Redditch, na Inglaterra, é conhecido pelo carisma natural, pelos traços delicados e pelo estilo ousado, que se tornaram marcas centrais de sua imagem.
Ryan Reynolds – ator canadense. Nascido em 23 de outubro de 1976, em Vancouver, destaca-se pelo sorriso marcante e pelo carisma descontraído, combinação que define sua imagem pública dentro e fora das telas.
Henry Cavill – ator britânico. Nascido em 5 de maio de 1983, em Saint Helier, na ilha de Jersey, chama atenção pelo porte físico imponente, traços clássicos e presença elegante.