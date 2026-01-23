Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Astros que figuram entre os mais belos do mundo

Autor Flipar
Michael chama atenção pelo porte atlético, traços marcantes e presença confiante diante das câmeras. E costuma figurar em listas dos homens mais lindos do mundo, o que, somado ao talento e à versatilidade, também impulsiona sua carreira em Hollywood.

Crédito: Reprodução instagram michaelbjordan

Além de Michael B. Jordan, outros famosos costumam ter presença cativa nas seleções dos mais belos. São homens com variedade de estilos. E as listas, geralmente, incluem brasileiros. Apresentamos uma seleção de astros que aparecem com frequência na relação dos mais lindos do planeta. Veja se concorda.

Crédito: Montagem Flipar

Toni Mahfud – modelo, artista e influenciador alemão. Nascido em 2 de dezembro de 1994, em Hamburgo, destaca-se pelos traços simétricos, olhar expressivo e estética sofisticada.

Crédito: reprodução instagram tonimahfud

Harry Styles – cantor e ator britânico. Nascido em 1º de fevereiro de 1994, em Redditch, na Inglaterra, é conhecido pelo carisma natural, pelos traços delicados e pelo estilo ousado, que se tornaram marcas centrais de sua imagem.

Crédito: Harry Styles tatuagem Brasil Reprodução Instagram

Ryan Reynolds – ator canadense. Nascido em 23 de outubro de 1976, em Vancouver, destaca-se pelo sorriso marcante e pelo carisma descontraído, combinação que define sua imagem pública dentro e fora das telas.

Crédito: Dick Thomas Johnson wikimedia commons

Henry Cavill – ator britânico. Nascido em 5 de maio de 1983, em Saint Helier, na ilha de Jersey, chama atenção pelo porte físico imponente, traços clássicos e presença elegante.

Crédito: Reprodução Instagram henrycavill

