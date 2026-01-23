Arqueólogos encontram cidade submersa no Quirguistão
A pesquisa envolveu especialistas do Instituto de Arqueologia da Academia Russa de Ciências e do Instituto B. Dzhamgerchinov. Juntos, eles mapearam áreas submersas do lago Issyk-Kul ao longo de 2025. A missão buscou compreender como um assentamento medieval floresceu e depois afundou. Ciência, tecnologia e história de mãos dadas em uma investigação sem precedentes.
Na primeira fase, em julho, foi testado o sistema robótico Trioniks-6M. O veículo operou com apoio do posicionamento hidroacústico RWLT, guiado por boias de geoposicionamento. Essa combinação eliminou pontos cegos e garantiu até quatro horas de operação diária. O resultado foi um mapeamento preciso de estruturas medievais no fundo do lago.
O levantamento cobriu cerca de 20 mil metros quadrados de área submersa. Entre os achados, destacou-se uma estrutura de tijolos contendo uma pedra de moinho. Bases de árvores submersas também foram identificadas, sugerindo mudanças ambientais antigas. Além disso, pontos de coleta de amostras foram marcados para análises futuras.
Outra equipe concentrou-se nos petróglifos próximos à vila de Ornok, na margem norte, e daí foram criados ortofotomapas e modelos fotogramétricos detalhados. Um Sistema de Informação Geográfica reuniu todos os dados coletados, o que servirá para que esse acervo digital seja fundamental para conservação e estudos posteriores.
Segundo comunicado oficial, o sistema desenvolvido permitirá criar a primeira cópia digital integral dos monumentos da região, assegurando que seu valor histórico seja preservado contra erosão e perda cultural. A proposta une arqueologia e inovação tecnológica em benefício da memória histórica. O projeto, aliás, é pioneiro na Ásia Central.
Entre setembro e outubro, os trabalhos se concentraram em Toru-Aygyr, no noroeste do lago, onde o sítio reúne restos de uma grande aglomeração medieval. A cidade prosperou entre os séculos 10 e 13, mas afundou no século 15, possivelmente por causas tectônicas, ambientais ou ligadas ao nível das águas.