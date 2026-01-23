Animais de destaque nas aventuras mágicas de Harry Potter
Desde corujas que entregam cartas até dragões imponentes, esses seres ajudam a construir a magia do universo bruxo e, em muitos casos, são essenciais para o desenrolar da trama.
Edwiges – Coruja-das-neves de Harry, leal e inteligente, responsável por entregar cartas e pacotes. Sua morte simboliza o fim da infância do protagonista.
Bicuço – Hipogrifo majestoso que pertence a Hagrid e depois a Sirius. Extremamente orgulhoso, salva Harry e seus amigos no terceiro livro/filme.
Fofo – Cachorro gigante de três cabeças que guarda a Pedra Filosofal. Inspirado em Cérbero da mitologia grega, pode ser acalmado com música.
Nagini – Serpente de Voldemort e uma de suas Horcruxes. Mortal e traiçoeira, é responsável pela morte de Severo Snape.
Canino – Cão de Hagrid, enorme e afetuoso, mas medroso. Apesar de seu tamanho intimidador, é um verdadeiro amigo dos alunos.