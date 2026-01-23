Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Animais de destaque nas aventuras mágicas de Harry Potter

Desde corujas que entregam cartas até dragões imponentes, esses seres ajudam a construir a magia do universo bruxo e, em muitos casos, são essenciais para o desenrolar da trama.

Crédito: Reprodução Warner Bros

Edwiges – Coruja-das-neves de Harry, leal e inteligente, responsável por entregar cartas e pacotes. Sua morte simboliza o fim da infância do protagonista.

Crédito: Reprodução Warner Bros

Bicuço – Hipogrifo majestoso que pertence a Hagrid e depois a Sirius. Extremamente orgulhoso, salva Harry e seus amigos no terceiro livro/filme.

Crédito: Reprodução

Fofo – Cachorro gigante de três cabeças que guarda a Pedra Filosofal. Inspirado em Cérbero da mitologia grega, pode ser acalmado com música.

Crédito: Reprodução

Nagini – Serpente de Voldemort e uma de suas Horcruxes. Mortal e traiçoeira, é responsável pela morte de Severo Snape.

Crédito: Divulgação Warner Bros

Canino – Cão de Hagrid, enorme e afetuoso, mas medroso. Apesar de seu tamanho intimidador, é um verdadeiro amigo dos alunos.

Crédito: Divulgação Warner Bros

