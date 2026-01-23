‘Reparação histórica’: brasileiros buscam cidadania em país africano
Em 2024, o Benin aprovou uma lei que concede cidadania a afrodescendentes de qualquer parte do mundo cujos ancestrais tenham sido escravizados e deportados da África Subsaariana.
A medida é apresentada como um gesto de reconciliação e reparação histórica pelo tráfico de escravizados, além de ser uma estratégia para atrair turistas, talentos e investimentos.
Entre os interessados pela nova lei estão brasileiros como o chef João Diamante, que visitou o país e destacou semelhanças culturais com a Bahia.
A lei de 2024 torna elegível qualquer pessoa maior de 18 anos, não cidadã de outro país africano, que comprove ancestralidade subsaariana deportada no contexto do tráfico negreiro.
A comprovação é feita por documentação oficial ou teste de DNA (necessário para a maioria).
A solicitação é feita online, com taxa de 100 dólares, e leva cerca de três meses.