‘Afundador de navios’ se prepara para submergir navio que transportou Marilyn Monroe e Walt Disney

O transatlântico já transportou ícones como Marilyn Monroe, Walt Disney, Salvador Dali e Bill Clinton.

Crédito: Wikimedia Commons/MICHAEL MUCHMORE

Mullane é só um entre 12 especialistas em afundar navios nos Estados Unidos e atua com uma equipe de mais de 30 pessoas.

Crédito: Wikimedia Commons/SidewalkMD

O navio que vai ser afundado precisa passar por uma limpeza minuciosa, retirada de equipamentos, eliminação de fluidos e raspagem de tintas tóxicas para evitar qualquer impacto ambiental.

Crédito: Wikimedia Commons/GGOTCC

A intenção é garantir o apelo turístico de mergulhadores que possam visitar o navio nas profundezas futuramente.

Crédito: Panoramio – Chris Guest

Segundo ele, a chegada do navio ao fundo — a 54 metros de profundidade — deve levar cerca de 45 minutos, após algumas horas de inundação gradual.

Crédito: Youtube Canal Eliezer Tymniak

Mullane deve ser o último a deixar o navio, já que é ele quem irá opera as válvulas que permitirão a entrada de água.

Crédito: Wikimedia Commons/GGOTCC

