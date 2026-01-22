Vice-presidentes que assumiram o governo após a morte do titular
Nascido em 2 de outubro de 1869, em Campos dos Goytacazes (RJ), Nilo foi o sexto presidente do Brasil, ocupando o cargo entre 1909 e 1910. Sua ascensão ao poder ocorreu de forma inesperada.
Ele era o vice-presidente de Afonso Pena, que faleceu em 14 de junho de 1909, vítima de problemas de saúde. Assim, Nilo assumiu o comando da nação em meio a um momento de incertezas políticas.
Nilo Peçanha teve uma gestão breve, mas significativa, investindo em educação técnica e ampliando o acesso à instrução profissional, especialmente com a criação das Escolas de Aprendizes Artífices.
Ao longo da história republicana, outros líderes também chegaram ao poder após o falecimento do presidente em exercício. O fenômeno se repetiu em diferentes momentos do século XX.
O segundo caso ocorreu com Delfim Moreira, que assumiu em 1918 após a morte de Rodrigues Alves, eleito para um segundo mandato, mas impedido de tomar posse por causa da gripe espanhola.
Rodrigues Alves (foto) morreu antes de reassumir o cargo, e Delfim, eleito vice, governou interinamente até nova eleição. Foi um governo curto, porém fundamental para manter a estabilidade institucional.