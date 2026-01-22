Vasco da Gama e Portugal das grandes navegações
Vasco da Gama foi o primeiro explorador a conseguir liderar uma expedição direta entre a Europa e a Índia. As caravelas aportaram em Calicute e estabeleceram a primeira rota marítima entre os Oceanos Atlântico e Índico.
Na rota, a frota de Vasco da Gama contornou o Cabo da Boa Esperança, na África. A viagem bem-sucedida, com a descoberta do novo caminho, trouxe impactos políticos e econômicos enormes para Portugal na chamada Era dos Descobrimentos.
Vasco da Gama viajou mais duas vezes para as Índias, sendo que na última, em 1524, acabou morrendo de malária na cidade de Cochim, quando ocupava o posto de Vice-Rei da Índia Portuguesa, nomeado pelo rei D. João III.
No dia 25/4/2024, Portugal celebrou outro fato histórico, este muito mais recente: os 50 anos da Revolução dos Cravos. No dia 25 de abril de 1974, acabou o regime autoritário mais antigo da Europa ocidental no século 20 – que havia começado com a Ditadura Nacional, em 1926, e que teve sequência com o Estado Novo de António Salazar, a partir de 1933.
Um dos principais gatilhos para a revolução foi a oposição à guerra nas colônias africanas: Moçambique, Angola, Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. O governo ditatorial de Salazar reprimia fortemente as movimentações pela independência dessas colônias.
A Revolução dos Cravos, finalmente, resultou na libertação de presos políticos, na volta de exilados e na nacionalização de bancos e empresas, causando um êxodo de empresários para o Brasil e a África.