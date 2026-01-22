Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco da Gama e Portugal das grandes navegações

Vasco da Gama e Portugal das grandes navegações

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Vasco da Gama foi o primeiro explorador a conseguir liderar uma expedição direta entre a Europa e a Índia. As caravelas aportaram em Calicute e estabeleceram a primeira rota marítima entre os Oceanos Atlântico e Índico.

Crédito: Domínio Público/Wikimedia Commons

" class="op_lazy">

Na rota, a frota de Vasco da Gama contornou o Cabo da Boa Esperança, na África. A viagem bem-sucedida, com a descoberta do novo caminho, trouxe impactos políticos e econômicos enormes para Portugal na chamada Era dos Descobrimentos.

Crédito: Domínio Público/Wikimedia Commons

" class="op_lazy">

Vasco da Gama viajou mais duas vezes para as Índias, sendo que na última, em 1524, acabou morrendo de malária na cidade de Cochim, quando ocupava o posto de Vice-Rei da Índia Portuguesa, nomeado pelo rei D. João III.

Crédito: Domínio Público/Wikimedia Commons

" class="op_lazy">

No dia 25/4/2024, Portugal celebrou outro fato histórico, este muito mais recente: os 50 anos da Revolução dos Cravos. No dia 25 de abril de 1974, acabou o regime autoritário mais antigo da Europa ocidental no século 20 – que havia começado com a Ditadura Nacional, em 1926, e que teve sequência com o Estado Novo de António Salazar, a partir de 1933.

Crédito: Henrique_Matos wikimedia commons

" class="op_lazy">

Um dos principais gatilhos para a revolução foi a oposição à guerra nas colônias africanas: Moçambique, Angola, Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. O governo ditatorial de Salazar reprimia fortemente as movimentações pela independência dessas colônias.

Crédito: Instagram @sebastiaosalgadooficial

" class="op_lazy">

A Revolução dos Cravos, finalmente, resultou na libertação de presos políticos, na volta de exilados e na nacionalização de bancos e empresas, causando um êxodo de empresários para o Brasil e a África.

Crédito: Instagram @sebastiaosalgadooficial

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar